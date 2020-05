ಅಂಪನ್‌ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಜರ್ಜರಿತ: 72 ಸಾವು  

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಅಂಪನ್‌ ಚಂಡಮಾರುತವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 72 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer | 'ಅತಿ ವೇಗದ' ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ 'ಅಂಪನ್' ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?

ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅವಘಡದಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

72 people have died in West Bengal so far: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee (in file pic) #CycloneAmphan pic.twitter.com/ISbqDyyy0N

— ANI (@ANI) May 21, 2020