80 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕಸ್ಗಂಜ್‌: ಜಾತಿಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಠಾಕೂರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಸ್ಗಂಜ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಜಾಮ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರ ಸಂಜಯ್‌ ಜತವ್‌ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಕೂರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ವಿಷಯ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಥ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವರನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕುದುರೆ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಮನೆವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಕೂರ್‌ ಸಮುದಾಯದವರು ದಲಿತರ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಜಾತಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಧು ಶೀತಾಳ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Dalit groom takes out wedding procession after 80 years in Kasganj's Nizampur village under police protection. Bride says, 'Upper caste people in the village said that this has never happened & threatened to attack us. We're less scared as we've got police protection.' (15.07.18) pic.twitter.com/9taYsO8O72

— ANI UP (@ANINewsUP) July 15, 2018