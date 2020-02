ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.62.59 ಮತದಾನ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.62.59 ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

70 ಸೀಟುಗಳಿರುವ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಮತದಾನದ ಅಂತಿಮ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕಿಡಿಕಾರಿತ್ತು.

Delhi Election Commission: Some incidents occurred that made Election Commission feel that Police administration should have been more vigilant, that is why EC took cognizance of the matter. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/4rFjw2kOsv

— ANI (@ANI) February 9, 2020