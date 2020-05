₹ 5000 ಕೋಟಿ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ

ದೆಹಲಿ: ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು 5,000 ಕೋಟಿ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೆರವು ಬೇಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Delhi govt has sought Rs 5,000 crore as assistance from Centre as there is shortage of revenue: Deputy CM Manish Sisodia

— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2020