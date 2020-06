ದೆಹಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿರಲಿ: ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು  

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ವೈದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

Five-member doctors’ committee constituted by Delhi govt states in its report that the national capital’s health infrastructure should only be used for residents, if people from outside are allowed hospitals will reach 100 per cent capacity within three days: Delhi govt sources

