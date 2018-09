ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಯುವತಿಯನ್ನು ಥಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು...

ಚೆನ್ನೈ: ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

#WATCH Former DMK Corporator Selvakumar hits a woman at a beauty salon in Tamil Nadu's Perambalur. The incident took place on 25th May' 18. He has been arrested by the police and has been suspended from primary membership of the party (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/B623qaLc0k

— ANI (@ANI) September 13, 2018