ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಹೇಳಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಪನ್ನೀರ್‌ ಸೆಲ್ವಂ

ನವದೆಹಲಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮದುರೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಹೇಳಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒ.ಪನ್ನೀರ್‌ ಸೆಲ್ವಂ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸೆಲ್ವಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಚಿವೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ವಂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದರೂ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ರ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೆಲ್ವಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.



Appointment was given to Shri V. Maitreyan, MP Rajya Sabha.

Deputy CM of Tamil Nadu, Shri O. Panneerselvam has not met Smt @nsitharaman @OfficeOfOPS @maitreyan1955 @ThanthiTV

