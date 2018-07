ಪಟ್ನಾ: ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ

ಪಟ್ನಾ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಳಗೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಸದಾ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆ 30 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಪಟ್ನಾದ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

‘ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆಯೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರಲಾರದು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಳಂದಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

#WATCH: Fish seen in the water logged inside the Intensive Care Unit (ICU) of Nalanda Medical College Hospital (NMCH) in Patna following heavy rainfall in the city. #Bihar pic.twitter.com/oRCnr6f0UJ

— ANI (@ANI) July 29, 2018