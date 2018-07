ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಗಮ್‌ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್‌ ಮುನ್ಷಿ ಬಾಗ್‌ ನದಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಅನಂತನಾಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನುನ್ವಾನ್‌–ಪಹಲ್ಗಾಂ ಹಾಗೂ ಗಂದೇರ್‌ಬಾಲ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಟಾಲ್ ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Srinagar: Following heavy rainfall, Jhelum river crosses danger mark. All schools in Kashmir division are closed today in view of the inclement weather #JammuAndKashmir pic.twitter.com/7al2JAlEob

Jammu and Kashmir: Darhali river in Rajouri is overflowing due to heavy rainfall. Officials have alerted the locals living around that area. (29.06.18) pic.twitter.com/yWVg5U2hmg

