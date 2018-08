ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ 174 ಜನರ ಸಾವು, 4 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಕೇರಳ ಸಿಎಂ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 174 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತ್ರಿಶೂರ್, ಪಥನಂತಿಟ್ಟ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ಅಲಪುಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಯೋಧರು ಮತ್ತು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ತಂಡಗಳು ಭರದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Rescued to a Flood Relief camp. A big thank you to all those who helped with contacts and advices. #KeralaFloods #keralarains #Kerala #flood #Thrissur pic.twitter.com/otFBVDZpQO

— 𝔸𝕋ℍ𝕀ℝ𝔸 𝕄𝔸𝔻ℍ𝔸𝕍 (@AthiraMadhav) August 16, 2018