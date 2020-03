ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ 58 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

The first batch of 58 Indian pilgrims deboard from IAF C-17 Globemaster aircraft which landed at Hindon air force station in Ghaziabad from Tehran, Iran. #CoronaVirus pic.twitter.com/IXYOu0sSkq

ನಿನ್ನೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸಿ–17 ಗ್ಲೋಬ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಸೇನಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಸೇನಾ ವಾಯು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಿತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅವರನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

First batch of 58 Indian pilgrims being brought back from #Iran. IAF C-17 taken off from Tehran and expected to land soon in Hindon. pic.twitter.com/IqZ8NUK1M6