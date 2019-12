ಬೃಹತ್‌ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ₹46 ಕೋಟಿ ನೀಡಿತ್ತು: ಗೊಗೋಯ್‌

ಗುವಾಹಟಿ: ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲ,’ ಎಂಬ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತರುಣ್‌ ಗೊಗೋಯ್‌ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವತಃ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹46 ಕೋಟಿ ಅನುಧಾನ ನೀಡಿತ್ತು,’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತರುಣ್‌ ಗೊಗೋಯ್‌, ‘ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿದವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇರಿಸಲು ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ 3 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್‌ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹46 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಪೂರೈಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?’ ಎಂದು ಗೊಗೋಯ್‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಗೊಗೋಯ್‌, ‘ಅಸ್ಸಾಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ, ಗೋಲ್ಪಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ವಲಸಿಗರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್‌ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು 2018ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ₹46.41 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು,’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ. 22ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ನಗರ ನಕ್ಸಲರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ (ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ) ಇಲ್ಲ,’ ಎಂದಿದ್ದರು.

Detention centres were first built in Assam under High Court's orders in 2009 for detaining declared foreigners. Subsequently, the BJP Government allotted funds of Rs 46.41 crores in 2018 and supported the construction of a big centre in Goalpara for housing around 3000 inmates. https://t.co/jMdv4ztzAh

— Tarun Gogoi (@tarun_gogoi) December 26, 2019