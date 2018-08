ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ

ತಮಿಳುನಾಡು: ಕೇರಳದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವವರ ನೆರವಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಜುಪುರದ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಕೊಳ್ಳಲೆಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಳ ಕನಸಗಿದ್ದು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಳು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆಂದು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಆಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಯತಿರಾಜನ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌ ಎಂಬುವವರು ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸೈಕಲ್‌ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Kid, Anupriya from Vizhuppuram, TN, donates Rs. 9,000, her 4 years Piggy Bank savings, that she saved to buy a bicycle, towards #KeralaFloodRelief . @narendramodi @HMOIndia @CMOTamilNadu pic.twitter.com/rvmid4nihz

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ನ್ನು ಕಂಡ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್‌ ಕಂಪನಿಯವರು ಆಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dear Anupriya, We appreciate your gesture to support humanity in the hour of need. You would get a brand new cycle from us. Please DM your address or contact us at customer@herocycles.com. @PankajMMunjal

— Hero Cycles (@Hero_Cycles) August 19, 2018