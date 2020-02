ಚೀನಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ 112 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌‌ನಿಂದಾಗಿ ನಲುಗಿರುವ ಚೀನಾದಿಂದ 112 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ 36 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ವಿಮಾನ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ 148 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

