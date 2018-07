ಚೆನ್ನೈ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ (#GobackAmitShah) ಹ್ಯಾಷ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಈ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಕಾಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿರುವ ಈ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reached Chennai for my one day organisational visit of Tamil Nadu. I thank people of Tamil Nadu for their love and support. pic.twitter.com/fYzPqkOITF

— Amit Shah (@AmitShah) July 9, 2018