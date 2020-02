ಜಂಬುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಪತ್ತೆ

ತಮಿಳುನಾಡು: ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 505 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.

ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುವನೈಕಾವಲ್ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು 1.716 ತೂಕ ಹೊಂದಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹68 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

