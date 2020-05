ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ತುಘಲಕ್‌ಬಾದ್ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸುಮಾರು 30 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ತುಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#UPDATE Around 30 fire tenders are at the spot, the fire has been brought under control. Cause of fire yet to be ascertained. No casualty reported: SS Tuli, Deputy Chief Fire Officer of South Delhi Zone https://t.co/AERZlRBBvG pic.twitter.com/gFDRuI4D7K

