ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ: ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ, ರೈಲು ವಿಳಂಬ 

ಮುಂಬೈ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮುಂಬೈಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿವೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರದ್ದು ಎಂದು ಬೃಹನ್‌ ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪರೇಷನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

In wake of IMD’s warning of heavy rainfall for the rest of the day too, the schools shall remain closed today. The Principals of the schools where students are already in, are requested to take all precautions and ensure that the children are sent back home carefully and safely.

