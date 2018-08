ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ, ಕೇರಳದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ 

ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದೆ. ಇಡುಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 5 ಶಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಟರ್‌ಗಳನ್ನು 1 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಶಟರ್‌ಗಳನ್ನು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಶಟರ್ ತೆರೆದು ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಚೆರುತೋಣಿ ನಗರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಶಟರ್ ತೆರೆದಿರುವುದಿಂದ ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ 6,500 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

Dramatic visuals of people being washed away in Kaniyambatta in #Wayanad #Kerala. People formed a human chain and tried to rescue them. The hilly districts of #Wayanad and #Idukky are been completely inundated with red alerts issued in both districts. #KeralaFloods #KeralaRains pic.twitter.com/VEfqy32Aum

— Paul Oommen (@Paul_Oommen) August 9, 2018