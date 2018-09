ಮೋದಿಗೂ ತಟ್ಟಿತೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಬಿಸಿ? 

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರದ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ತಟ್ಟಿತೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ತಂತ್ರವೇ? ಎಂದು ಮೋದಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ವಿಟರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

High Fuel prices in Delhi has forced @narendramodi ji to use Delhi Metro? Or one more election jumla? https://t.co/uiDCBqrUd1

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಇವರ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದ ಮೆಟ್ರೋ ಪಯಣದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಮೋದಿ ಅವರು ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾ ಕನ್ವೆಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Travelled on the Delhi Metro to Dwarka, and on the way back.

I had gone there to lay the foundation stone for a state of the art convention centre. Here are pictures from the Metro. pic.twitter.com/3dCS2JHnQQ

