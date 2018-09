ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಐಕೆಇಎ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಳ?

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆದ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಐಕೆಇಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ–ಕೀಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆ.12ರಂದು ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬುವರು ಚಾಕಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನಲು ಹೋದಾಗ ಕೇಕ್ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಕೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಸಮೇತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

#IKEA #GHMC #TV9News #NDTV insect in the choclate cake at IKEA hyderabad restaurant, no action by GHMC #KTR pic.twitter.com/dqSfYEI9NM

#Ikeahyderbad I found an insect inside the chocolate cake which came out while my daughter was eating the cake at IKEA store today in Hyderabad. https://t.co/zrQnMX8rOI @TV9Telugu @KTRTRS sir @hydcitypolice @THHyderabad @Abnandhrajyothi pic.twitter.com/9rtQduiiV7 pic.twitter.com/UOqSB72ETs

