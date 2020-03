ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂಧಮುಕ್ತ: ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 

ಶ್ರೀನಗರ: ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಗುಪ್ಕರ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು 'ನಾನು ಬಂಧಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ'.

370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 2019 ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಬಂಧಮುಕ್ತರಾದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 82ರ ಹರೆಯದ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH NC MP Farooq Abdullah released from detention, says," I'm grateful to people of the State&all leaders&people in the rest of the country who spoke for our freedom. This freedom will be complete when all leaders are released. I hope GoI will take action to release everyone". pic.twitter.com/zKS6EamydV