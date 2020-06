ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ: ಮಮತಾ 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ನಾವು ಕೋವಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಅಂಪನ್‌ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

I really feel bad that when we are fighting against #COVID19 and Amphan&working to save lives, some political parties are asking to remove us. I never said that PM Modi should be removed from Delhi: West Bengal CM Mamata Banerjee (1/2) pic.twitter.com/DY77LwgwtH

‘ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಮತ್ತು ಅಂಪನ್‌ ಚಂಡಮಾರುತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮೋದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ,’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಮಯವೇ? ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಕೋವಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ,’ ಎಂದೂ ಮಮತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Is this the time for engaging in politics? Where were they for the last three months? We were working on the ground. Bengal will win against both COVID and the conspiracy: West Bengal CM Mamata Banerjee

(2/2) https://t.co/PzHB7oJW0q

— ANI (@ANI) June 5, 2020