ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆಯ ಮಿಗ್‌–27 ಪತನ

ಜೋಧಪುರ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆ(ಐಎಎಫ್‌)ಗೆ ಸೇರಿದ ಮಿಗ್‌–27 ವಿಮಾನ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧಪುರ ಸಮೀಪ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತನವಾಗಿದೆ.

ಡೋಲಿಯಾ ಕಲಾನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಿಗ್‌ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್‌ ವಿಮಾನದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಧಪುರದ ವಾಯು ಪಡೆ ಘಟಕದಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರ ಕರ್ನಲ್‌ ಸೋಂಬಿತ್ ಘೋಷ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Today morning a MiG 27 aircraft airborne from Jodhpur crashed during a routine mission. Pilot ejected safety. A Court of Inquiry will investigate the cause of the accident. #MiG #CRASH pic.twitter.com/pVVzcjxSTF

