‘ಅವರ ಸಾಧನೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ’ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್

ನವದೆಹಲಿ: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ‘ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಜಿತ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಟೀಕೆ–ಪ್ರತಿಟೀಕೆಗಳ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ–ಅಭಿಜಿತ್‌ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

‘ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ತುಡಿತ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

