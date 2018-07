ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಐಯುಸಿ ಮಂಜೂರು

ನವದೆಹಲಿ: ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ (ಐಯುಸಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಎಸ್‌–ವ್ಯಾಸ) ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಾಜು ₹100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಐಯುಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕುರಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಐಯುಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಲಿದೆ.

I have sanctioned Inter University Centre for Yoga in S-VYASA University for Yoga in Bengaluru. #UGC accepted the recommendation of the committee appointed for this purpose. #InternationalDayofYoga2018

