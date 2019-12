ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ: ಇಸ್ರೋ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ - ಸಿ48 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ ಐ ಸ್ಯಾಟ್ 2 ಬಿ ಆರ್ 1 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.25ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸತೀಶ್ ದವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆ 9 ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ಒಯ್ದಿದೆ. ಆರ್ ಐ ಸ್ಯಾಟ್ 2 ಬಿ ಆರ್ 1 ಕೃಷಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

#WATCH ISRO launches RISAT-2BR1 and 9 customer satellites by PSLV-C48 from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota; RISAT-2BR1 is a radar imaging earth observation satellite weighing about 628 kg. pic.twitter.com/mPF2cN9Tom

