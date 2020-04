ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್‌ಗಳ ಸಮೇತ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮನೀಶ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಮಗಾಡು ಶ್ರವಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು 12 ಬಾಟಲ್‌ ಮದ್ಯದ ಜತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತರ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ಮತ್ತು 58ರ ಅನ್ವಯ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

FIR registered under Sections 33 and 58 of under Delhi Excise Act against Ramagadu Sravan Rao (resident of Telangana) & Manish Basavaraj Shille (resident of Karnataka), identified as Congress workers, after they were caught with 12 bottles of liquor.

