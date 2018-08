ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ: ತ್ರಿಶೂರ್‌ ಅರ್ಚಕನ ಬಂಧನ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್‌ನ ಚಿರಕ್ಕಲ್ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕ ಜಯರಾಮನ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉತ್ಸವ’ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ತ್ರಿಶೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.



Kerala: Jayaraman, a priest of Chirakkal Bhagavathi temple, Thrissur has been arrested after he had informed the police control room that President Ramnath Kovind would be killed.

— ANI (@ANI) August 6, 2018