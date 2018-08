ಕೇರಳ: ವರುಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ 22 ಸಾವು; 26 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಹಾಗೂ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನದಿ ತೀರದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.

20 people dead in Kerala so far in flooding and landslides following heavy and incessant rains pic.twitter.com/GacCkXBvrP — ANI (@ANI) August 9, 2018

ಇಡುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ 10 ಮಂದಿ, ಮಲ್ಲಪುರಂನಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ, ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ, ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕಮಾನು ಆಕಾರದ ಇಡುಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಗೇಟುಗಳನ್ನು 26 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ 2403 ಅಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ 2398.80 ಅಡಿ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

IDUKKI RESERVOIR Dt: 09.08.2018

WL at 10.00 am : 2398.80ft

F R L : 2403 ft. — Kerala State Disaster Management Authority (@KeralaSDMA) August 9, 2018

100 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 191 ಜನರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಎರಡು ಕಡೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಕಡೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಜನರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪಡೆ(ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್), ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯನಾಡು, ಕೊಜಿಕೋಡ್, ಅಲಪುಜಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಪಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Heavy rains are causing destruction in many parts of the State. Debris flows and soil erosions have occurred in Wayanad, Idukki & Malappuram districts. — CMO Kerala (@CMOKerala) August 9, 2018

Three teams of NDRF have been deployed at Kozhikode, Ernakulam and Alappuzha districts. Army, Navy, Police and Fire Force are active in rescue efforts. — CMO Kerala (@CMOKerala) August 9, 2018

ಕೊಯಿಕೋಡ್, ವಯನಾಡು, ಪಲಕಾಡ್, ಇಡುಕ್ಕಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಲ್ಲಪುರಂ, ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.