ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ19 ದಿನಗಳು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಐಟಿ, ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌–19 ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಂಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಾಲು, ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೋಳಿ ಸಾಗಣೆ, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್‌ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

