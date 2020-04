ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ–ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್‌ ಪಡೆದವರು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ghaziabad: Long queues of vehicles seen at Delhi-Ghaziabad border. Traffic movement between Delhi-Ghaziabad has been completely prohibited, only those rendering essential services and people holding valid passes are being allowed. #Coronavirus pic.twitter.com/n7CariAR4g

— ANI UP (@ANINewsUP) April 21, 2020