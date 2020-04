ಕೋಮುಗಲಭೆ ವಿಡಿಯೋ, ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವವರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಕೋವಿಡ್19 ವೈರಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಕೋಮುವಾದದ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ನಡೆದಿದೆ ಇಂತವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ 19 ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆಯೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಸಂಘಟಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಠಾಕ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Like COVID-19 virus, there is a communal virus too. I am warning those who are spreading wrong messages to the citizens and uploading such videos even for the sake of fun. This COVID19 virus sees no religion: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray https://t.co/lrfWw2Dgl7

