ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ: ನದಿಯ ಕಸವ ನದಿಗೇ ಚೆಲ್ಲಿ!

ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನದಿ, ಕೆರೆಗಳು ಬೋರ್ಗತೆಯುತ್ತ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೂರಿದೆ. ಮಲಯತ್ತೂರ್‌ ಕೊಡನಾಡಿನ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಇತರೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಪದರ ತುಂಬಿದೆ. ಇದರ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಲಯತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಕಸವೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವ, ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಯಾರ್‌ ನದಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿಯುವ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿನ ಇನ್ನಾವುದೋ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೇಳಲು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ...

They are throwing it back pic.twitter.com/uyvl6HHJFc — Sreehari V (@harisree_18) August 18, 2018

(‍ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಲಯತ್ತೂರ್‌ ಕೊಡನಾಡಿನ ಸೇತುವೆ)

ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು:

Natures way of cleaning up the mess humans made — Kedar Kulkarni (@k4kedar) August 18, 2018

What you give nature it pays back with interest — Mickey not the Mouse (@churiwalvikram) August 18, 2018

BAN PLATIC IN INDIA WITH HEAVY TAX IMMEDIATELY — Pankaj (@gempankaj) August 18, 2018