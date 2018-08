ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ದೆಹಲಿಯ ಕೇರಳ ಹೌಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ನುಗ್ಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಆಲಪ್ಪುಳ ಚೆಟ್ಟಿಕ್ಕುಳಂಞರ ನಿವಾಸಿ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈತ ಕೇರಳ ಹೌಸ್‍ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಗ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಮಲ್ ಚಾಕು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನು.

ಆತನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸಂದೇಹಗೊಂಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಯಿಂದ ಚಾಕು ಕಸಿದು, ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

#WATCH: Man tries to barge inside Kerala House in Delhi with a knife. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan was present inside. Police says, 'the man is 80% mentally unstable & has been sent to Institute of Human Behaviour and Allied Sciences'. pic.twitter.com/j2frHaYBUY

— ANI (@ANI) August 4, 2018