ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಪತನ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

ಮುಂಬೈ: ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಸರ್ವೋದಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಪತನ ವೇಳೆ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎಎನ್‍ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

ವಿಮಾನ ಪತನವಾದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

#WATCH: Moment when a chartered plane crashed in Mumbai's Ghatkopar yesterday. 5 people, including 4 on-board, lost their lives in the crash. pic.twitter.com/wjqt4ZZOHa

