ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಟಿಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬುಧವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

'ಬಿಎಸ್‌ಎನ್ಎಲ್‌ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಎನ್‌ಎಲ್‌ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ರವಿ ಶಂಕರ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಟಿಎನ್‌ಎಲ್‌ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ₹29,937 ಕೋಟಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

