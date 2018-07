ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ: ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ, ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿರೈಲು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್‍ಡೇಟ್

* ಎಸಿ ಲೋಕಲ್ ರೈಲು ಸ್ಧಗಿತ

Services of AC local have been suspended today ie 10.07.2018 in view of very heavy rains & water logging at/around Nallasopara, till further information. Inconvenience is deeply regretted please #WRUpdates pic.twitter.com/oN4qZ7JT1V

ನಲ್ಲಸೊಪಾರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಸಿ ಲೋಕಲ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

* ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್‍ಗಳು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

* ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 84 ವಿಮಾನಗಳು 26 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಿವೆ

* ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಿಯಾನ್ ಪನವೇಲ್ ಹೈವೇ, ಚೆಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ವಡಾಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ

Due to very heavy water accumulation in adjoining areas of Rly tracks & upto 200 mm water above rail level on rail lines at Nallasopara, train movement between Vasai Road - Virar is suspended till further information. Trains running from Churchgate-Vasai Road with delay. @drmbct

— Western Railway (@WesternRly) July 10, 2018