ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸೇನಾಪಡೆಯ ಮೇಜರ್ ಬಂಧನ

ಮೀರತ್: ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಯ ಮೇಜರ್ ನಿಖಿಲ್ ರಾಯ್ ಹಂದಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರತ್‍‍ನ ಸದಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರದ ಎಸ್‍ಪಿ ರಣ್‍ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Indian Army Major Nikhil Handa arrested in Meerut's Daurala; He is accused of murdering wife of another Indian Army major, who was found dead with her throat slit in Delhi's Brar Square yesterday: Sources

— ANI (@ANI) June 24, 2018