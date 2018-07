ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದರು: ರಾಹುಲ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೆಕ್ರೆಡ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ತಂದೆ ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಗಳು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾರವು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BJP/RSS believe the freedom of expression must be policed & controlled. I believe this freedom is a fundamental democratic right.

My father lived and died in the service of India. The views of a character on a fictional web series can never change that.#SacredGames

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 14, 2018