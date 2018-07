ಗುರುಗ್ರಾಮ (ನವದೆಹಲಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಬ್–ಪಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ‘ವಿವಾಹಿತರು ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೌನ್ಸರ್‌ಗಳು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಒಂಟಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆಯ ಜಂಜಡವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ಲಬ್‌–ಪಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 3ರಂದು ಕೆಲ ಕ್ಲಬ್‌–ಪಬ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಲ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕ್ಲಬ್–ಪಬ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಕ್ಲಬ್‌–ಪಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ‘ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ರಂಗಕರ್ಮಿ ತನ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಈ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕರದ್ದು ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹುಳುಕು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ‘ಶೀ ದ ಪೀಪಲ್’ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾನಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

Senseless decision. They think restricting women will instate safety? Can’t deal with the situation, can’t provide an appropriate & safe environment for women, so restrict them - This won’t solve a thing, ever. Needful action against crime & criminals will.https://t.co/uwDI9an4zX

