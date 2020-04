ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್: ಮನೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ

ಮುಂಬೈ: ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಧಾರಾವಿಯ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ರಿಂದ 8 ಮಂದಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

Mumbai: One arrested on charges of attacking Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) team yesterday which had reached Dharavi to seal the building where #COVID19 positive patient was found. Case registered under various sections of IPC. 7 to 8 more people are wanted in this case

— ANI (@ANI) April 2, 2020