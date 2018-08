ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೊಲೀಸರು

ಕೊಟ್ಲಿ: ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ (ಪಿಒಕೆ) ಕೊಟ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕೋರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಲಾಠಿಯ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರುವಾಯು ಶೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಚೆದುರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಒಕೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಆಡಳಿತ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲೆಂದು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಗುಂಪು ಚೆದುರಿಸಲು ಮೊದಲು ಲಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಂತರ ಅಶ್ರುವಾಯು ಶೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತಿದ್ದವು ಎಂದು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಒಕೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗ ದನಿಎತ್ತಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮಡುಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.

ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿವೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸೇರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇನೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

Several injured in Kotli town of #Pakistan occupied Kashmir (PoK) after police baton-charged demonstrators who were carrying out Anti-Pak protest demanding their due share of rights. (27.08.18) pic.twitter.com/D3hfuujHkr

— ANI (@ANI) August 28, 2018