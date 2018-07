ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ತಿಗಣೆಗಳ ಕಾಟ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೂರು

ಮುಂಬೈ: ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿರುವ ಎರಡನೇಯ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ತಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಎಡ ಕೈಗೆ ತಿಗಣೆಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ. ತಿಗಣೆಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಸೀಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೀಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

What an #airindia #businessclass would do to you? AI still has to get in touch with me inspite if my repeated attempts to get in touch with them. @airindiain @NewYorkTimes11 @cnni pic.twitter.com/tDHfmhX0Vx

— Saumya Shetty (@saumshetty) 20 July 2018