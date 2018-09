ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮೋದಿ 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB)ನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಐಪಿಪಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ.

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಐಪಿಪಿಬಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 650 ಶಾಖೆ ಮತ್ತು 3250 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‍ಗಳಿರಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 1.55 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಿಂದ ಐಪಿಪಿಬಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ‍ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.



India Post Payments Bank offers several facilities and benefits common citizens. Here is my speech to mark its laun… https://t.co/HUYuzVSpKy

— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2018