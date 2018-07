ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಫಾಲೋಅರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ 2.75 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಫಾಲೋಅರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಾಸರಿ 12 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಾಲೋಅರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಶಶಿ ತರೂರ್‌, ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ತಾರೆಯರ ಫಾಲೋಅರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ಬ್ಲೇಡ್‌ ಡಾಟ್‌ ಕಾಂ ಹೇಳಿದೆ.

ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದೇ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಿಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ‘ಫಾಲೋಅರ್‌’ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ವಿಟರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4.31 ಕೋಟಿ.

The #SwachhTwitter initiative is already showing results 👏👏@narendramodi's account is already down 300,000 bots 👍👍

But what is worrisome is that @SrBachchan will now have a meltdown 😬😬 pic.twitter.com/dKZ8YpokT6

— Akash Banerjee (@akashbanerjee) July 13, 2018