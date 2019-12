ಜೆಮ್‌ಶೇಡ್‌ಪುರ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌–ಜೆಎಂಎಂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಜೆಮ್‌ಶೇಡ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜೆಎಂಎಂನ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌–ಜೆಎಂಎಂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಖುರ್ಚಿಯು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಂ ನಾಯಕರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ,’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ‌

PM Modi in Jamshedpur: Chief Ministers were changed in Jharkhand at a pace with which not even weather of Jharkhand changed. Selfish interests of Congress & JMM leaders were reason behind this. BJP put a halt to the era of instability&gave a full term Chief Minister to the state. pic.twitter.com/mJXUtsonVK

— ANI (@ANI) December 3, 2019