ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ 'ಬಾಪೂ ಕನಸು' ನನಸಾಗಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹೀ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ 

ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹೀ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಲಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹೀ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯೀ ಜತೆ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ

ನಮ್ಮ ಈ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯೀ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಆಗಿದ್ದೀರಿ

The Indian Railways has done commendable work in furthering cleanliness. A team of people of a Railway Station in Rewari are interacting with PM @narendramodi . Watch. https://t.co/SH8Fvytglv

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ರೇವಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮೋದಿ ಜತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

We are a nation with over 10000 years culture; the drainage systems of Mohenjodaro had left even the British in awe; India has a long history of both personal and public hygiene: @SadhguruJV #SwachhataHiSewa #SHS2018 @swachhbharat @swachhbharatgov @narendramodi @ishafoundation pic.twitter.com/MWMyhzwDh8

