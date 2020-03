ಚಂಡೀಗಢ: ಪಂಜಾಬ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರಿಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 14ರ ವರೆಗೂ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್‌–19 ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಶುಚಿತ್ವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇನ್‌ಶ್ಯುರೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್‌–19ನಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬಾದಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಚಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು) ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರಂದು ಸುಮಾರು 2,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

My message to the people of Punjab. I am thankful for your support during this curfew. Request you all to sincerely follow the precautions advised by the government for your safety and that of your loved ones. #PunjabFightsCorona pic.twitter.com/uzPtgXWRGP

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 30, 2020