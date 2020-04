ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಮಾಧಾನ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾವೊಸ್, ನಿಗರ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಡುರಸ್ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

India delayed the purchase of testing kits & is now critically short of them.

With just 149 tests per million Indians, we are now in the company of Laos (157), Niger (182) & Honduras (162).

Mass testing is the key to fighting the virus. At present we are nowhere in the game.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 14, 2020